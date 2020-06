De Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist Jesse Jackson heeft premier Mark Rutte donderdag in een open brief opgeroepen om Zwarte Piet te verbieden. Dat meldt De Kanttekening, die de brief op de website heeft gepubliceerd.

Jackson schrijft te hebben gehoord dat Rutte zijn standpunt over Zwarte Piet heeft veranderd en wil nu actie zien. "Wij verwachten dat jij, als leider van een land, Zwarte Piet snel afschaft", zegt hij.

Eerder deze maand zei Rutte in de Tweede Kamer dat hij anders is gaan denken over het uiterlijk van Zwarte Piet. "Ik behoorde ook tot de groep die zei: 'Zwarte Piet is nu eenmaal zwart", zei hij toen. "Toen ik mensen tegenkwam die zeiden: 'Ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd, omdat die Piet zwart is', dacht ik: dat is het laatste wat je wil bij het sinterklaasfeest".

Een dag later nuanceerde hij zijn uitspraken door tijdens een persconferentie te zeggen dat hij Zwarte Piet niet racistisch vindt. "Maar ik begrijp de pijn", aldus de premier.

Jackson zegt niet te begrijpen hoe de premier Zwarte Piet niet als racistisch ziet, terwijl de hele wereld rouwt vanwege de moord op George Floyd en er wereldwijd protesten zijn om racisme te bestrijden.

47 Rutte: 'Zwarte Piet niet racistisch, maar ik begrijp de pijn'

'Verantwoordelijkheid om 'kwetsbare traditie' te beëindigen'

"Ik doe een beroep op uw moraal en roep u op om te doen wat u gelooft en waarvan u weet dat het juist is", zegt Jackson. Volgens de burgerrechtenactivist heeft Rutte een extra verantwoordelijkheid om een "kwetsbare traditie" te beëindigen. De huidige protesten in de VS laten volgens hem zien dat wachten niet de oplossing is.

Jackson schrijft verder dat hij vindt dat Zwarte Piet niet los kan staan van de blackface-traditie in de Verenigde Staten, waarbij witte mensen een zwart geschminkt gezicht hebben, en het koloniale verleden van Nederland, onder meer tijdens de apartheid in Zuid-Afrika.

Hij sluit zijn brief af door de zeggen dat hij gelooft dat "goede Nederlanders" positief zullen reageren op de definitieve afschaffing van de "aanstootgevende en racistische" Zwarte Piet.

Jackson werd in de jaren zestig bekend als predikant en burgerrechtenactivist. Hij deed twee keer mee aan de Democratische voorverkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap. Ook werkte hij in het verleden samen met mensenrechtenactivist Martin Luther King.