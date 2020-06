Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag bepaald dat de regering van president Donald Trump geen immigranten mag uitzetten die als kind illegaal het land zijn binnengekomen en die vallen onder het zogenoemde DACA-programma.

In 2017 maakte Trump bekend een einde te willen maken aan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). De regeling werd in 2012 onder de vorige president Barack Obama ingesteld en had tot doel de bijna 800.000 mensen die in het verleden als kind de Verenigde Staten binnenkwamen toen hun ouders illegaal de grens overschreden, te beschermen tegen uitzetting.

Na de aankondiging van Trump stapten vijftien staten naar de rechter. Een oordeel van een lagere rechtbank dat de stopzetting onwettig was, is nu door het Hooggerechtshof bevestigd. Naast alle liberale rechters stemde ook een conservatieve rechter tegen, met als argument dat hij de stap van de regering-Trump "arbitrair en grillig" vond.

In de oorspronkelijke aanklacht stelden de staten dat het besluit van Trump tot uitzetting een gevolg is van zijn eerdere toezegging "om mensen van Mexicaanse afkomst te straffen en te kleineren".

Drie kwart van de 'Dreamers' is van Mexicaanse afkomst

Zo'n 650.000 immigranten die onder de regeling vallen, de zogenaamde 'Dreamers', zijn in de VS opgegroeid en naar school gegaan, werken en betalen belasting en hebben geen ander vaderland. DACA beschermde hen niet alleen tegen gedwongen uitzetting, maar stelde hen ook in de gelegenheid een opleiding te volgen en een werkvergunning te krijgen.

Ongeveer drie kwart van de mensen die tot die groep behoren, is van Mexicaanse afkomst. Trump zette een deel van de Mexicanen eerder neer als "slechte mensen en verkrachters".