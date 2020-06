Het Hogerhuis van Nepal heeft donderdag ingestemd met een nieuwe landkaart. Op de nieuwe kaart zijn ook regio's die formeel bij India horen toegevoegd. India wijst de kaart af.

Het gaat om drie regio's van in totaal 400 vierkante kilometer. De buurlanden liggen al meerdere decennia met elkaar in conflict over het gebied.

Door de aanpassing lopen de spanningen tussen Nepal en India op. Volgens India, dat de regio's Limpiyadhura, Lipulkeh en Kalapani formeel in zijn bezit heeft, is de nieuwe landkaart niet gebaseerd op historische feiten of bewijs. Volgens Nepal is de grens die het land nu trekt echter gebaseerd op de grens die het Verenigd Koninkrijk in 1816 trok.

Afgelopen weekend stemde het Lagerhuis van Nepal al in met het vervangen van de oude kaart. Donderdag stemden ook 57 van de 59 leden van het Hogerhuis voor de verandering. Officieel moet de kaart nog wel worden goedgekeurd door president Bidhya Devi Bhandari.

Ook conflict tussen India en China

Het gebied, ten westen van Nepal, ligt ook in de buurt van de grens van China waar China en India over in conflict zijn. Over de uitgestrekte, veelal onbewoonde stukken land in het berggebied werd in 1962 nog oorlog gevoerd. Tot maandag waren er decennialang geen dodelijke slachtoffers gevallen.

India meldde dinsdag dat in totaal twintig soldaten om het leven waren gekomen bij een gevecht met Chinese militairen bij de landsgrenzen in het Himalayagebied.