Een controversiële Hongaarse wet voor non-gouvernementele organisaties (ngo's) is in strijd met Europese grondrechten, oordeelt het Europees Hof van Justitie donderdag. De wet dwingt ngo's zich te registreren wanneer ze buitenlandse steun ontvangen.

De Hongaarse regering zegt dat het pakket aan maatregelen is bedoeld om de transparantie te vergroten. Ngo's moeten zich registreren als ze jaarlijks meer dan 23.000 euro uit het buitenland ontvangen. Deze openbare informatie is te vinden op een online platform en ngo's moeten op hun websites, in persberichten en bij andere vormen van communicatie vermelden dat ze "buitenlandse steun ontvangen".

Het Europese Hof oordeelt dat de wet discriminerend is en de ngo's en personen die ze ondersteunen onrechtvaardige beperkingen oplegt. Specifiek schendt de wet het recht op privacy en vrijheid van vereniging, zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Ook belemmert de wet het vrije verkeer van kapitaal, door een "sfeer van wantrouwen" rond de ngo's te creëren.

De regering van de conservatief-nationalistische premier Viktor Orbán voerde het pakket maatregelen in 2017 in. De wet verplicht ngo's onder meer informatie over donoren te delen met Hongaarse autoriteiten. Organisaties die daar niet aan voldoen, kunnen sancties opgelegd krijgen.

De Europese Commissie daagde Hongarije, omdat de wet volgens de Commissie stigmatiserend is en tegen het Europese recht indruist. Volgens critici is de wet vooral bedoeld om andersdenkenden de mond te snoeren.