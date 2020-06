De Franse politie maakt zich schuldig aan etnisch profileren en andere vormen van discriminatie, schrijft Human Rights Watch (HRW). Daarbij maken agenten misbruik van de mogelijkheid om preventief te fouilleren. Ook zeer jonge kinderen krijgen ermee te maken.

Zwarte en Frans-Arabische jongeren en volwassenen zijn volgens de organisatie stelselmatig doelwit van herhaaldelijke en vernederende politiecontroles. Soms gaat het om kinderen die slechts tien jaar oud zijn.

In het 44 pagina's tellende rapport met de titel Ze praten tegen ons alsof we honden zijn, vertellen burgers dat agenten tijdens de controles racistische scheldwoorden gebruiken.

Agenten leggen voor het leeuwendeel van de controles nooit verantwoording af. Eerdere pogingen om dit te verbeteren, hadden volgens de organisatie niet het gewenste effect.

Praktijk vergroot kloof in samenleving

"Er is meer dan genoeg bewijs dat de controles een diepe en scherpe wig drijven tussen gemeenschappen en de politie, met name vanwege de discriminerende aard", zegt de Franse directeur van HRW Bénédicte Jeannerod.

Ze voegt eraan toe dat de politiecontroles een nagenoeg geen effect hebben op criminaliteitscijfers.

Kind van veertien jaar minstens zes keer gefouilleerd

De organisatie interviewde voor het onderzoek negentig Franse jongeren en volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond in verschillende Franse steden.

Voor een deel gaat het om zeer jonge burgers. Een twaalfjarig kind in een buitenwijk van Parijs omschrijft hoe zijn hele klas gefouilleerd werd, ondanks protest van de leraar.

En een veertienjarige jongen uit Parijs zegt dat hij minstens zes keer is gecontroleerd door de politie, terwijl dit zijn witte vrienden volgens hem nooit overkomt.

Macron veroordeelt racisme

Aangewakkerd door de dood van de Amerikaan George Floyd hebben tienduizenden Fransen de afgelopen weken geprotesteerd tegen ongelijkheid en politiegeweld. Discriminatie door de Franse politie is al eerder aangetoond in onderzoek van de Franse overheid, in meerdere rechtszaken en door gewelddadige incidenten die op camera zijn vastgelegd.

De Franse president Emmanuel Macron sprak zich onlangs uit tegen alle vormen van racisme in Frankrijk. Zijn regering kondigde naar aanleiding van de protesten een verbod op de nekklem aan. Zo'n klem heeft mogelijk onder anderen de Franse arrestant Cédric Chouviat het leven gekost.

Ook introduceerde de regering een zerotolerancebeleid voor racisme binnen de politie. Het beleid werd na gesprekken met de politiebonden op zo'n manier aangepast dat alleen vermoedens van racisme niet voldoende zijn om een agent te schorsen.