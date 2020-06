De politieagent die vrijdag de zwarte Amerikaan Rayshard Brooks doodschoot op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant in de stad Atlanta, wordt aangeklaagd voor moord. Het lokale Openbaar Ministerie raadt aan dat de agent, Garrett Rolfe, geen borgsom opgelegd krijgt en dus niet zijn vrijheid kan afkopen.

Een onafhankelijk autopsierapport bewees dat de 27-jarige Brooks was overleden door twee kogels in zijn rug. De agent die hem had neergeschoten, was al ontslagen. Het besluit om Rolfe te vervolgen kon pas worden genomen nadat meerdere getuigen waren gehoord.

Als Rolfe wordt veroordeeld zou hij mogelijk een levenslange celstraf opgelegd kunnen krijgen, of volgens persbureau Reuters zelfs de doodstraf.

Een andere agent die aanwezig was toen het schietincident plaatsvond, Devin Brosnan, wordt verdacht van zware mishandeling en is met tijdelijk verlof. Brosnan heeft bekend dat hij op de schouders van Brooks is gaan staan, terwijl de man op de grond lag na neer te zijn geschoten. De agenten hebben niet meteen medische hulp verschaft aan het slachtoffer.

Brooks was in slaap gevallen terwijl hij wachtte op maaltijd

Brooks zou in slaap zijn gevallen terwijl hij in zijn auto aan het wachten was op een afhaalmaaltijd van fastfoodketen Wendy's. Volgens de politie verzette de man zich tegen een arrestatie, nadat uit een alcoholtest was gebleken dat hij had gedronken. Voorafgaand aan zijn dood zou er een worsteling hebben plaatsgevonden tussen de man en de agenten.

De chef van de politie in de Amerikaanse stad Atlanta heeft zaterdag ontslag genomen, nadat demonstranten eisten dat ze werd ontslagen.

Twee weken eerder kwam de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis om het leven tijdens een hardhandige arrestatie door een witte agent. Op de dood van Floyd volgden protesten tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten en over de hele wereld.

De dood van Brooks veroorzaakte een nieuwe golf van protest in de VS. Daarbij werd ook het fastfoodrestaurant waar Brooks om het leven kwam in brand gestoken.