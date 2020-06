John Bolton, de voormalig veiligheidsadviseur van Donald Trump, stelt in zijn memoires dat de Amerikaanse president voor veel meer aangeklaagd had kunnen worden dan alleen machtsmisbruik en belemmering van het Congres tijdens de impeachmentprocedure vorig jaar. Dat blijkt woensdag uit voorpublicaties in The Wall Street Journal en The New York Times.

De 71-jarige Bolton, die tussen april 2018 en september 2019 de nationale veiligheidsadviseur onder Trump was, schrijft in zijn boek The Room Where It Happened dat de president meerdere keren bereid was om strafrechtelijke onderzoeken af te blazen "om dictators die hij mocht een plezier te doen", zoals de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Chinese president Xi Jinping.

"Zo'n obstructie van de rechtsgang zouden we niet moeten accepteren", aldus Bolton. Het boek had eigenlijk dinsdag al uit moeten komen, maar de publicatie werd vertraagd omdat de Amerikaanse regering een rechtszaak aanspande. Het boek zou veel vertrouwelijke informatie bevatten, die de nationale veiligheid in gevaar brengt.

Ook beschuldigt Bolton Trump ervan dat hij de Chinese regering vroeg om Amerikaanse landbouwproducten, zoals sojabonen en tarwe, te kopen in zogenoemde swingstaten, zodat Trump daar meer kans zou maken op stemmen tijdens de aankomende presidentsverkiezingen.

'Aanklachten afzettingsonderzoek te gelimiteerd'

Bolton hekelt de werkwijze van de Democraten in het afzettingsonderzoek, omdat de aanklachten niet beperkt hoefden te blijven tot Oekraïne. Volgens de oud-adviseur waren de aanklachten tegen Trump onvolledig, omdat de Democraten "te veel bezig waren met hun eigen politieke gewin" en daarom de aanklachten overhaast hebben opgesteld.

Trump werd eind vorig jaar officieel in staat van beschuldiging gesteld, omdat hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou hebben gevraagd negatieve informatie over Joe Biden, zijn rivaal in de komende presidentsverkiezingen, te vinden en te verspreiden.

In het daaropvolgende afzettingsonderzoek zou Trump tevens de rechtsgang belemmerd hebben door te weinig medewerking te verlenen. Trump werd begin februari uiteindelijk op beide punten niet schuldig bevonden door de Senaat.