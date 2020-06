Bijna 1 procent van de totale wereldbevolking heeft geen thuis meer door conflicten, vervolging of andere verstorende gebeurtenissen. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR heeft nog nooit eerder zo'n groot aantal vluchtelingen in de wereld gezien, schrijft de organisatie in een donderdag uitgekomen rapport.

Eind 2019 waren ongeveer 79,5 miljoen mensen wereldwijd ontheemd en op de vlucht. Dat is 1 op de 97 bewoners op aarde.

Van deze mensen is 45,7 miljoen binnen het eigen land op de vlucht. De rest is naar het buitenland gevlucht. Van hen wachten 4,2 miljoen mensen op de uitkomst van hun asielverzoek en 29,6 miljoen is gedwongen in een ander land dan het eigen.

Het rapport van UNHCR laat ook zien dat de kans steeds kleiner lijkt te worden om na het vluchten terug te keren. In de jaren negentig konden gemiddeld 1,5 miljoen mensen weer terug naar huis, maar in het afgelopen decennium is dat gedaald naar gemiddeld 385.000 mensen. 77 procent van alle vluchtelingen wereldwijd is langdurig ontheemd.

Sterke stijging in aantal vluchtelingen sinds 2018

Eind 2018 waren er nog 70,8 miljoen mensen op de vlucht. De sterke stijging komt volgens de UNHCR door conflicten in de Democratische Republiek Congo, de Sahel, Jemen en Syrië. Na tien jaar van oorlog in Syrië zijn daar 13,2 miljoen mensen op de vlucht geslagen.

Ook komt de sterke stijging doordat de VN-organisatie beter beeld zegt te hebben van Venezolanen die hun land hebben verlaten, maar niet als vluchteling zijn geregistreerd. Twee derde van de vluchtelingen komt uit Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar.

Sinds 2010 is het aantal vluchtelingen wereldwijd bijna verdubbeld. Toen werden er 41 miljoen vluchtelingen gemeld.