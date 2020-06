De Zuid-Koreaanse minister van Eenmaking Kim Yeon-chul heeft zijn ontslag aangeboden, een dag nadat de al gespannen relatie tussen Noord- en Zuid-Korea verder bekoeld raakte. Dinsdag blies Noord-Korea een verbindingsbureau op in het grensdorp Kaesong, Yeon-chul voelt zich daar medeverantwoordelijk voor, aldus Zuid-Koreaanse persbureaus.

Tijdens een persconferentie zei de minister dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor de verminderde relaties van beide landen. "Ik heb niet voldaan aan de eisen en verwachtingen van mijn volk." President Moon Jae-in heeft nog niet gereageerd.

Noord-Korea heeft meermaals het dreigement herhaald dat het land militairen de nu nog gedemilitariseerde zone in gaat sturen, die beide Korea's scheidt. Het land onder leiding van Kim Jong-un is boos dat Zuid-Korea niet of halfslachtig ingreep tegen activisten die via ballonnen pamfletten met kritiek op Kim het land lieten binnendrijven.

Met het opblazen van het verbindingsbureau ondernam Noord-Korea stappen tot het stilleggen van alle communicatielijnen met hun zuiderburen. Seoel heeft opnieuw gezegd dat zij openstaan voor een dialoog, en heeft de acties van Pyongyang veroordeeld als "zinloos en schadelijk".

Pogingen tot onderhandelingen zouden zijn afgewezen door Noord-Korea. Jae-in noemde die actie "respectloos" en geeft aan het gedrag niet meer te willen accepteren.