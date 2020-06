India meldt dinsdag dat in totaal twintig soldaten om het leven zijn gekomen bij een gevecht met Chinese militairen bij de landsgrenzen in het Himalayagebied. Bij de botsing van maandag zouden ook Chinese slachtoffers gevallen zijn, maar dat is niet door Peking bevestigd.

India en China zijn al lange tijd met elkaar in conflict over uitgestrekte, veelal onbewoonde stukken land in het berggebied. Hierover werd in 1962 nog oorlog gevoerd. Tot maandag waren er decennialang geen dodelijke slachtoffers gevallen.

De spanningen liepen vorige maand zo hoog op dat sindsdien honderden soldaten meermaals op diverse locaties lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Het Indiase leger beschuldigde de Chinezen ervan dat ze de grens hadden overgestoken, terwijl China verklaart dat Indiase soldaten het Chinese gebied hadden binnengedrongen.

De leidinggevenden gingen in overleg om de situatie te de-escaleren, aldus een Indiase regeringsbron, maar deze waren tevergeefs. China meldt dat de spanningen maandag uiteindelijk leidden tot een "gewelddadige confrontatie", maar geeft geen verdere details.

India zegt dat troepen hadden gevochten met ijzeren staven en stenen. Er zouden geen schoten zijn gelost. Het is niet duidelijk wie als eerste aanviel. Beide landen zeggen dat de ander verantwoordelijk is voor de botsing tussen de troepen.