Zeker drie Indiase militairen zijn maandag gedood bij een "gewelddadige confrontatie" met Chinese militairen op de betwiste grens tussen de twee landen in het Himalayagebied, heeft het Indiase leger dinsdag bekendgemaakt. Het is nog niet bekend of aan Chinese zijde slachtoffers vielen.

De Indiase militairen, een officier en twee soldaten, zijn de eerste dodelijke slachtoffers van geweld in het grensgebied in zeker 45 jaar.

"Tijdens het de-escalatieproces dat gaande is in de Galwanvallei vond gisteren (maandag, red.) een gewelddadige confrontatie plaats met slachtoffers aan beide kanten", liet het Indiase leger dinsdag weten in een verklaring.

Waarschijnlijk zijn ook aan Chinese zijde slachtoffers gevallen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De hoofdredacteur van de staatskrant Global Times, Hu Xjiin, schreef op Twitter: "Op basis van wat ik weet, leed de Chinese kant ook verliezen in de fysieke botsing in de Galwanvallei." Hij gaf geen verdere details.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei niet op de hoogte te zijn van een grensincident.

Landen al decennia in conflict over berggebied

India en China zijn al decennia met elkaar in conflict over uitgestrekte, veelal onbewoonde stukken land in het berggebied. China claimt meer dan 90.000 km2 in het oosten van het Himalayagebied en 38.000 km2 in het westen. India betwist dat.

De twee landen vochten in 1962 een oorlog met elkaar uit in het gebied. Sindsdien waren er regelmatig nieuwe botsingen.

Indiase en Chinese militairen begeven zich vaak ongewapend door het gebied om escalaties te voorkomen, maar in de afgelopen weken liepen de spanningen uit op vuistgevechten, wederzijdse detenties en plaatsing van meer troepen en materiaal aan beide zijden van de grens. Op vier plekken in het betwiste gebied staan duizenden soldaten momenteel op een paar honderd meter afstand tegenover elkaar.

India: 'China drong ons gebied binnen'

De huidige spanningen begonnen begin mei. India beweert dat Chinese soldaten Indiaas gebied binnendrongen en daar tenten en wachtposten optrokken. Volgens New Delhi negeerden zij herhaaldelijk waarschuwen, wat resulteerde in scheldpartijen, gooien met stenen en kloppartijen.

Indiase media melden dat zowel India als China nu artillerie hebben opgesteld aan weerszijden van de grens. De regeringen van beide landen zeggen met elkaar te onderhandelen om de gemoederen tot bedaren te brengen.