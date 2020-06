Het is al vier nachten op rij onrustig in de Franse stad Dijon. Maandagavond verzamelden zich wederom tientallen gewapende jongeren in de buitenwijk Grésilles, waarbij voertuigen en vuilnisbakken in brand werden gestoken.

Er werden maandagavond agenten naar de buitenwijk afgestuurd om af te rekenen met de onrust. Daarbij werden vier aanhoudingen verricht. De komende dagen staan meer politie-eenheden paraat, mochten die nodig blijken te zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde maandag aan de "gewelddadige verstoring van de openbare orde en intimidatie" niet te accepteren en heeft een "krachtige reactie" beloofd, aldus de Franse krant Le Monde. Staatssecretaris Laurent Nuñez zegt dinsdag de wijk te bezoeken.

Volgens lokale media is de onrust in Dijon te wijten aan een conflict tussen de Tsjetsjeense gemeenschap en dealers uit de stad. De spanningen zouden hoog zijn opgelopen nadat op 10 juni een zestienjarige jongen uit de Tsjetsjeense gemeenschap is aangevallen door inwoners van de stad, schrijft Le Monde.

Vrijdag leidde dat tot de eerste botsing tussen beide partijen. Eric Mathais, de openbaar aanklager van de stad, liet weten dat dit weekend zes mensen gewond zijn geraakt bij de onlusten, maar dat er tot maandag nog geen aanhoudingen zijn verricht. Hij zegt dat de "onaanvaardbare" acties worden onderzocht.