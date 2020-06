Noord-Korea heeft dinsdagochtend een gebouw in het grensdorp Kaesong opgeblazen. Het gebouw werd door zowel Noord- als Zuid-Korea gebruikt als verbindingsbureau, melden Zuid-Koreaanse media. De actie volgt op een gespannen week met diverse dreigementen vanuit Noord-Korea.

Het verbindingsbureau was sinds eind 2018 in gebruik. Personeel van het gebouw was afkomstig uit beide landen, er zijn geen meldingen gemaakt van slachtoffers.

Het gebouw gold als een eerste stap naar het herstellen van de communicatie tussen Zuid- en Noord-Korea. Beide landen konden daarvóór alleen gebruikmaken van enkele telefoonlijnen tussen de regeringen, schreef The New York Times eerder. In 2018 werden echter in rap tempo stappen gezet naar een verbeterde relatie.

De laatste dagen liep de al gespannen sfeer tussen beide landen hoog op. Noord-Korea beschuldigde hun zuiderburen van 'nalatigheid' rondom een actie van Zuid-Koreaanse activisten die via ballonnen 'propagandapamfletten' Noord-Korea binnen lieten drijven.

Daarop werd flinke kritiek geuit op de Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-un. Sindsdien dreigde Noord-Korea met het binnentrekken van de gedemilitariseerde zone en het verbreken van alle communicatie met hun zuiderburen.

Met het laatste dreigement zou deze dinsdag gestart worden: onder meer alle communicatielijnen tussen beide legers en de gemeentelijke kantoren zouden worden stilgelegd: de actie in Kaesong lijkt hier een direct verband mee te hebben.