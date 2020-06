Het lichaam van de Amerikaanse piloot die maandagochtend met een gevechtsvliegtuig in de Noordzee is gecrasht, is aangetroffen in het water. Dat meldt de Amerikaanse luchtmacht op Twitter.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Het gevechtsvliegtuig, een F-15, zou zijn neergegaan tijdens een grote trainingsmissie. De man zat alleen aan boord.

Het wrak werd rond 18.00 uur gevonden. De Britse kustwacht heeft daarna meteen hulp op de locatie afgestuurd.

Een uur later werd het levenloze lichaam van de piloot aangetroffen. "Dit is een tragisch verlies voor de gemeenschap en onze diepste condoleances gaan uit naar de familie van de piloot", aldus de Amerikaanse luchtmacht.