Werkgevers in de Verenigde Staten mogen medewerkers niet ontslaan vanwege hun gender of seksuele identiteit, oordeelt het Amerikaanse hooggerechtshof maandag. De lhbti-gemeenschap wordt volgens de rechters beschermd door een bestaande burgerrechtenwet.

In deze wet uit 1964 staat dat werkgevers hun medewerkers niet mogen discrimineren op basis van geslacht, etnische afkomst, huidskleur, religie en land van oorsprong.

Lhbti'ers mogen in 28 van de 50 Amerikaanse staten op de arbeidsmarkt gediscrimineerd worden door gebrekkige regelgeving. De regering van president Donald Trump is van mening dat gender en seksuele identiteit niet onder de burgerrechtenwet valt, maar daar is het hof het niet mee eens.

Zes van de negen rechters oordelen dat gender en seksuele identiteit ook onder de burgerrechtenwet valt. Naast de vier liberale leden gaat het om twee conservatievelingen: opperrechter John Roberts en de door Trump benoemde rechter Neil Gorsuch.

De uitspraak geldt als een enorme overwinning voor Amerikaanse lhbti'ers en wordt ook wel gezien als het belangrijkste moment sinds 2015. In dat jaar legaliseerde het hooggerechtshof het homohuwelijk in heel het land.

Trump heeft sinds zijn aantreden in 2017 meermaals besluiten genomen met negatieve gevolgen voor de lhbti-gemeenschap. Zo werd vrijdag nog een wet teruggedraaid die transgenderpersonen bescherming biedt als zij op medisch gebied worden gediscrimineerd.