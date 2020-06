Een Amerikaans gevechtsvliegtuig is maandagmorgen gecrasht in de Noordzee, meldt de Amerikaanse luchtmacht in een verklaring. Aan boord was één piloot, naar hem wordt gezocht.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Het gevechtsvliegtuig, een US F-15, zou zijn neergegaan tijdens een grote trainingsmissie.

Voor zover bekend was het een van de eerste grotere trainingsmissies sinds de coronacrisis. Vliegbasis Royal Air Force Lakenheath in Noord-Oost-Engeland, waar het toestel van was opgestegen, meldde eind mei dat het de eerste grotere luchtoefeningen weer achter de rug had.

De laatste bekende locatie van het toestel was zo'n honderd kilometer vanaf de kust bij het Engelse graafschap Yorkshire, melden Britse media.