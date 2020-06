De zwarte Amerikaan Rayshard Brooks, die vrijdag door een witte agent werd neergeschoten op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant in Atlanta, is overleden door twee kogels in zijn rug. Dat blijkt uit een onafhankelijk autopsierapport dat zondagavond is gepubliceerd.

Het incident, twee weken na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis, heeft een nieuwe golf van protesten in de VS veroorzaakt.

In tientallen steden in de VS en over de hele wereld werd de afgelopen twee weken gedemonstreerd tegen racisme en tegen politiegeweld tegen mensen van kleur.

De agent die Rayshard Brooks doodschoot, is inmiddels ontslagen. Het Openbaar Ministerie besluit later deze week of de agent en zijn collega's die erbij waren vervolgd worden. Er moeten eerst nog getuigen worden gehoord, meldde het OM in Atlanta zondag.

65 Demonstranten steken restaurant in brand na politiegeweld in Atlanta

De man was in slaap gevallen terwijl hij wachtte op maaltijd

Rayshard Brooks zou in slaap zijn gevallen terwijl hij in zijn auto aan het wachten was op een afhaalmaaltijd van fastfoodketen Wendy's. Volgens de politie verzette de man zich tegen een arrestatie, nadat uit een alcoholtest was gebleken dat hij had gedronken. Voorafgaand aan zijn dood zou er een worsteling zijn geweest tussen de man en de agenten.

De chef van de politie in de Amerikaanse stad Atlanta heeft zaterdag ontslag genomen, nadat demonstranten eisten dat ze werd ontslagen.