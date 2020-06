De Filipijnse journaliste Maria Ressa is maandag (lokale tijd) door een rechtbank in de Filipijnen schuldig bevonden aan digitale smaad. Ressa staat bekend om haar kritische berichtgeving over het drugsbeleid van de zittende president Rodigo Duterte.

Ressa werd aangeklaagd voor digitale smaad vanwege een artikel uit 2012 waarin een zakenman werd gelinkt aan een moord en aan mensen- en drugshandel. In het artikel, dat in 2014 geupdate werd, citeert Ressa informatie van een inlichtingenrapport van een anoniem bureau.

Ressa kan een gevangenisstraf van zes jaar krijgen vanwege de veroordeling. De zaak van de journaliste, die ook een Amerikaans paspoort heeft, wordt gezien als een zaak die laat zien hoe de Filipijnen omgaan met persvrijheid.

Volgens mediawaakhonden dienen de aanklachten tegen Ressa als een waarschuwing voor mensen die het leiderschap van Duterte, en specifiek zijn aanpak van de illegale drugscriminaliteit in het land, bekritiseren.

Ressa werd twee keer eerder gearresteerd

Vorig jaar werd de journaliste, hoofdredacteur van nieuwssite Rappler, al twee keer gearresteerd. In februari 2019 werd ze eveneens gearresteerd op verdenking van digitale smaad. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde die arrestatie "politiek gemotiveerd".

Een maand later werd ze aangehouden op verdenking van fraude. Daarnaast zijn de vrouw en haar nieuwssite nog meerdere andere keren aangeklaagd. In 2018 werd haar werkvergunning ingetrokken.

Ressa werd in 2018 door het tijdschrift Time Magazine verkozen tot Persoon van het Jaar wegens haar journalistieke werk.