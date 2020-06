Delen van de Chinese hoofdstad Peking zijn zaterdag in lockdown gegaan nadat er vrijdag 45 nieuwe coronabesmettingen in één dag werden vastgesteld op dezelfde voedselmarkt. Dat melden verschillende buitenlandse media.

Het eerste geval van de nieuwe uitbraak werd donderdag ontdekt nadat een 52-jarige man positief werd getest op het virus. De wijk waarin hij woonde werd toen bestempeld als risicogebied. In totaal werden er in China in één dag 57 besmettingen geteld.

De Xinfadi-markt, waar in ieder geval 45 besmettingen aan worden gelinkt, ligt in het zuidelijke deel van Peking. In het district waar de markt zich bevindt, wonen zo'n 2 miljoen mensen. Verschillende scholen in de buurt zijn gesloten, sportevenementen zijn afgelast en er zijn reisbeperkingen opgelegd aan inwoners.

Voordat deze nieuwe uitbraak ontdekt werd, waren in Peking 55 dagen verstreken waarin er geen nieuwe coronabesmettingen werden ontdekt, enkel bij Chinezen die uit andere landen terug naar China reisden. Hoelang de nieuwe maatregelen van kracht zullen blijven is nog niet bekend.

