De chef van de politie in de Amerikaanse stad Atlanta heeft zaterdag ontslag genomen, nadat demonstranten eisten dat ze werd ontslagen. Vrijdagavond kwam in de stad een zwarte man door politiegeweld om het leven.

De man zou in slaap zijn gevallen, terwijl hij in zijn auto aan het wachten was op een afhaalmaaltijd van de fastfoodketen Wendy's. Volgens de politie verzette de man zich tegen een arrestatie, nadat uit een alcoholtest was gebleken dat hij had gedronken. Voorafgaand aan zijn dood zou er een worsteling zijn geweest tussen de man en de agenten.

Enkele uren na het incident gingen demonstranten de straat op en eisten dat de politiechef werd ontslagen.

Het onderzoeksbureau van de staat Georgia doet onderzoek naar het incident. Ook wordt er een afzonderlijk onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. De onderzoekers bekijken onder meer videobeelden van een ooggetuige.

'Man had taser van agent vast'

Uit de beelden zou onder meer blijken dat de man de taser van een van de agenten in zijn hand had en dat hij vervolgens probeerde te vluchten. Een van de agenten taserde hem. Vervolgens zou de agent een wapen hebben getrokken en de man hebben neergeschoten.

De burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, heeft het ontslag van de chef inmiddels goedgekeurd. "Ik denk niet dat deze vorm van dodelijk geweld veroorloofd was en heb opgeroepen de officier op staande voet te ontslaan", zei Bottoms tijdens een persconferentie.

In Atlanta wordt, net als in veel andere steden, al ruim twee weken geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding voor de protesten is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis door politiegeweld.