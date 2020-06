Tegenbetogers hebben zaterdag een Black Lives Matter-protest in Londen op gewelddadige wijze verstoord. De Britse premier Boris Johnson veroordeelt de ongeregeldheden als "racistisch geweld".

"Op onze straten is geen plek voor racistisch geweld", schreef Johnson in een tweet. "Iedereen die onze politie aanvalt kan rekenen op alle mogelijke wettelijke repercussies".

Tegenbetogers sloegen en schopten tegen agenten en gooiden met flessen, blikjes, vuurwerk en andere projectielen naar ordetroepen op Trafalgar Square. Ook riepen ze racistische scheldwoorden en nationalistische spreekkoren.

Op Trafalgar Square hadden Black Lives Matter-demonstranten zich net als op veel andere plekken ter wereld verzameld om te protesteren tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld na de dood van de Amerikaanse zwarte arrestant George Floyd.

Betogers raken in gevecht met elkaar

Tegenbetogers probeerden bij het plein metalen barrières te gebruiken om zich een weg door het politiecordon te banen, dat opgesteld was om de twee groepen betogers uit elkaar te houden.

Onder meer buiten het treinstation Waterloo Station kon de politie niet voorkomen dat groepen demonstranten met elkaar in gevecht raakten. Bij een nabijgelegen brug werd er met stenen naar de politie gegooid.

48 Tegendemonstranten BLM-beweging botsen met politie in Londen

Vijf mensen opgepakt voor geweld

De Londense politie zegt dat er vijf mensen zijn opgepakt voor onder meer gewelddadige ongeregeldheden en mishandeling van politieagenten. Zes agenten raakten lichtgewond. Ambulancepersoneel heeft vijftien mensen behandeld.

"Het is duidelijk dat radicaal-rechtse groepen geweld en onrust veroorzaken in het centrum van Londen", tweette burgemeester Sadiq Khan.

Standbeelden afgeschermd

Het protest in Londen was aangepast nadat de plannen van tegenbetogers duidelijk werden. Een mars werd vervangen door kleinere protesten verspreid over de stad.

Verschillende standbeelden in het centrum waren met platen afgeschermd, waaronder die van Winston Churchill, Mahatma Ghandi en Nelson Mandela.

Eerder deze week werd het standbeeld van Churchill beklad met de zin "was een racist". Ook gooide onlangs een groep antiracismebetogers in Bristol een standbeeld van een voormalig slavenhandelaar in een rivier.

Tegenbetogers willen 'cultuur verdedigen'

Tegenbetogers, veel van hen gekleed in voetbalshirts, omschreven zichzelf als "patriotten" en zeiden de Britse cultuur te willen verdedigen.

Hoewel Churchill gerespecteerd wordt voor zijn rol in het verslaan van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, wijzen sommige activisten erop dat hij er racistische en antisemitische denkbeelden op nahield.

Vrijdag noemde Johnson het "absurd en schandelijk" dat het Churchill-standbeeld in gevaar leek te zijn. "Ja, soms heeft hij meningen geuit die tegenwoord onacceptabel zijn. Maar hij was een held."