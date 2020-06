In Jemen is het coronavirus zo goed als zeker wijdverspreid, zeggen hulporganisaties en blijkt uit sterftecijfers. Maar door oorlog en angst onder de bevolking weet niemand hoe ernstig de uitbraak precies is.

Sinds het uitbreken van de Arabische lente vijf jaar geleden is Jemen verscheurd door een burgeroorlog. In het land voltrekt zich één van de ergste humanitaire rampen ter wereld. Nog steeds vinden er gevechten plaats.

Honger is wijdverspreid en ziekte ook. Ongeveer 80 procent van het land is afhankelijk van voedselpakketten. Tussen 2005 en 2018 stierven naar schatting 85.000 kinderen aan ondervoeding, aldus Save The Children. Hulporganisaties daarom sloegen wereldwijd alarm toen het eerste coronageval twee maanden geleden opdook in Jemen.

Inmiddels circuleert het virus vrijwel zeker in Jemen, zegt Claire HaDuong van Artsen zonder Grenzen (AzG) tegen NU.nl. Zij is coördinator van de hulpoperatie in Jemen en zit momenteel in Sanaa, de Jemenitische hoofdstad onder controle van de Houthi-rebellen.

Sterftecijfers in hotspot Aden exploderen

Een van de grootste hotspots lijkt de stad Aden te zijn, het hoofdkwartier van de internationaal erkende regering van Jemen.

Officieel zijn hier maar 130 doden gevallen. Maar vorige maand steeg het sterftecijfer explosief. Alleen al in de eerste helft van mei telde de stad 950 doden. Dat is bijna de helft van alle doden die de stad in het hele jaar 2015 registreerde, toen er heftige gevochten werd in Aden, meldt CNN.

Patiënten sterven verrassend snel

De ongeveer zestig intensivecarebedden in Jemen worden verzorgd door AzG. Het is bijna onmogelijk om aan de vraag ernaar te voldoen. In ziekenhuizen worden honderden mensen met ademhalingsproblemen behandeld. Het deel patiënten dat sterft, is hoog, zegt HaDuong.

AzG-arts Nizar Jahlan schrijft in een getuigenis: "Ik werk al meer dan veertien jaar op ic-afdelingen, en sta versteld van de dramatische manier waarop mensen hier overlijden.

Patiënten lopen de EHBO in, zonder te weten dat ze al ernstig zuurstoftekort hebben. Binnen verrassend korte tijd sterven ze. Het is schokkend."

Zelfs artsen blijven weg uit ziekenhuizen

De angst voor het virus in Jemen is groot. Zo groot, dat veel mensen uiteindelijk thuis sterven of veel te laat bij het ziekenhuis komen, zegt HaDuong. Daarbij kleeft er in Jemen een stigma aan het virus.

Zelfs artsen komen het uit vrees voor besmetting niet naar hun werk. Dat is niet gek zegt, HaDuong, want Jemen kampt met een groot tekort aan beschermingsmiddelen.

Nog steeds kunnen hulporganisaties en ziekenhuizen hierdoor niet aan genoeg zorgpersoneel komen. Veel zorgmedewerkers lopen het virus op.

Angst blokkeert zicht op virus

Een bijkomend effect van deze angst is dat het nog moeilijker is de grootte van de uitbraak in te schatten. Afgaan op het aantal ziekenhuisopnames is namelijk niet betrouwbaar.

Daarnaast komt Jemen net als veel andere landen capaciteit tekort om te testen én spelen politieke belangen in de rapportage over het virus mogelijk mee. Zo kent het rebellengebied in Jemen officieel maar een handvol besmettingen.

Inwoners hebben al slechte gezondheid

HaDuong verwacht dat het virus zeer veel doden zal eisen, omdat de gezondheid van de bevolking erg slecht is. Van corona is bekend dat het vooral slachtoffers maakt onder mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en ouderen.

Naast grote honger verspreiden ook ziekten zoals dengue, cholera en het muggenvirus Chikungunya zich door het land.

Begin juni bleek kreeg de hulpverlening aan Jemen daarbij een flink klap. De Verenigde Naties moet flink gaan snijden in hun noodhulp aan Jemen, nu ze bij een wervingsronde 1 miljard dollar te weinig hebben opgehaald.

Inmiddels zijn de betalingen aan 10.000 zorgmedewerkers in Jemen door de VN gestaakt. Voedselrantsoenen voor 8,5 miljoen inwoners zijn gehalveerd.