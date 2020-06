De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een wet teruggedraaid die transgenderpersonen bescherming biedt als zij op medisch gebied worden gediscrimineerd. De wet werd ingesteld door zijn voorganger Barack Obama en gaf transgenderspersonen juridische zekerheid als zij door artsen, ziekenhuizen of verzekeraars werden uitgesloten.

De wet in 2016 legde wettelijk vast dat genderidentiteit breder moet worden gezien dan man of vrouw. De regering van Trump liet vrijdag echter weten deze definitie weer te herzien. "De sekse van een mens kan alleen man of vrouw zijn, zoals bepaald door de natuur", aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het ministerie kan het voor verzekeraars en ziekenhuizen verwarrend zijn als transgenderpersonen om medische zorg vragen. In de verklaring staat ook te lezen dat het ministerie wel "respect houdt voor de waardigheid van elk mens".

Het besluit van het ministerie van Volksgezondheid zou volgens de verklaring van het Witte Huis niet conflicteren met Title XI, de federale wet die discriminatie op basis van geslacht uitsluit.

Mensenrechtenorganisaties reageren furieus op het besluit

Veel transgenderpersonen hebben het gevoel dat zij niet in het juiste lichaam zijn geboren. Soms veranderen zij hun sekse met een operatie. Naar schatting 0,7 procent van de mensen noemt zichzelf transgender.

Uit recent onderzoek blijkt dat transgenderpersonen in de VS veel discriminatie ervaren als zij om medische hulp vragen. Een kwart van hen stelt in het verleden ervaring te hebben gehad met discriminatie of zelfs het weigeren van medische hulp omdat zij zichzelf als transgender identificeren.

Mensenrechtenorganisaties reageerden vrijdag furieus op het besluit van de regering Trump. De aankondiging valt samen met de herdenking van de schietpartij in een homobar in Orlando, vier jaar geleden. Een man doodde 49 bezoekers. Dat was een van de grootste bloedbaden in de Amerikaanse geschiedenis.