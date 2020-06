De Britse politie heeft vanwege de verschillende protesten die voor zaterdag gepland staan aan meerdere groepen restricties opgelegd. Dat meldt BBC News. Onder meer Black Lives Matter-demonstranten moeten zich aan strenge voorwaarden houden om te mogen protesteren.

De restricties gelden voor demonstranten van Black Lives Matter en voor demonstranten van linkse en rechtse groeperingen. Volgens de Britse politie staan er zaterdag meerdere protesten gepland in Londen, waaronder een Black Lives Matter-protest tegen racisme en politiegeweld.

De Black Lives Matter demonstranten moeten een speciaal uitgezette route volgen tussen Hyde Park en Trafalgar Square. Ook moeten alle protesten zaterdag uiterlijk om 17.00 (lokale tijd) eindigen. Rechtse groeperingen mogen alleen op Parliament Square en in delen van Whitehall verzamelen.

Ook gaan politieagenten voorafgaand aan en gedurende de protesten regelmatig met de organisatoren in gesprek om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.

Eerdere protesten liepen uit de hand

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de Verenigde Staten eind mei, wordt er wereldwijd geprotesteerd tegen racisme.

Vorige week liepen protesten in het Verenigd Koninkrijk uit de hand. Tientallen mensen werden gearresteerd en zeker 27 politieagenten raakten gewond in Westminster.

Vrijdagavond vond er eveneens een Black Lives Matter-protest plaats in het centrum van Londen. Enkele honderden mensen waren daarbij aanwezig. De organisatoren van Black Lives Matter riepen aanwezigen op om de demonstratie "vredig te houden" en om verder geen anti-racisme bijeenkomsten te bezoeken die voor dit weekend gepland staan.

Ook de Britse premier Boris Johnson heeft mensen vrijdag via Twitter opgeroepen om weg te blijven bij demonstraties, onder meer met het oog op de coronapandemie. "We kunnen onze geschiedenis niet aanpassen of censureren. We kunnen niet doen alsof we een andere geschiedenis hebben", zegt hij.

45 Standbeeld Churchill ingepakt uit angst voor vernielingen

Standbeelden preventief beschermd

Eerder op de dag is een standbeeld van Winston Churchill, de premier van het Verenigd Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, preventief ingepakt om het te beschermen tegen mogelijke schade tijdens de protesten.

Churchill wordt door de demonstranten van racisme beschuldigd. Afgelopen week werd het standbeeld beklad tijdens een protest. Volgens de Johnson heeft Churchill standpunten geuit die "vandaag de dag onacceptabel zijn voor ons", maar is de voormalig premier nog steeds een held, omdat hij het Verenigd Koninkrijk tijdens de oorlog beschermde tegen tirannie.

Ook meerdere andere standbeelden zijn verwijderd of bedekt om schade te voorkomen, nadat zondag een standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston door demonstranten in het water werd gegooid in de stad Bristol.