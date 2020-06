In Brazilië is vrijdag ophef ontstaan over een jaarlijks mensenrechtenrapport. Klachten over politiegeweld zijn uit het rapport weggelaten. Volgens critici is dit gedaan om racisme en het gebruik van geweld door politieagenten te verbergen nu er wereldwijd op veel plaatsen protesten tegen racisme en politiegeweld plaatsvinden.

Voorheen werden gegevens over vermoedelijk politiegeweld verzameld in een rapport van de Braziliaanse overheid. In het rapport van 2019, dat eind mei uitkwam, ontbreken de cijfers echter.

Het Braziliaanse ministerie voor Mensenrechten, dat over het rapport gaat, zegt vrijdag dat er technische redenen zijn dat de gegevens zijn weggelaten. "Er zijn tegenstrijdigheden in de gegevens die eerst grondig onderzocht moeten worden op een later moment", aldus het ministerie.

Critici vermoeden echter dat de cijfers met politieke en ideologische redenen worden achtergehouden. In Brazilië is de afgelopen weken, net als in veel andere landen, geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme. Onder meer de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld in Minneapolis eind mei vormde daartoe de aanleiding. Ook de dood van een veertienjarige Braziliaanse jongen leidde tot protesten.

Dodelijk geweld door politie zelden onderzocht

In mei meldde The New York Times al dat politieagenten in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zelden worden onderzocht of vervolgd als ze tijdens hun dienst mensen doodschieten. Agenten mogen officieel alleen dodelijk geweld gebruiken bij direct gevaar, maar uit onderzoek van de krant bleek dat veel agenten tijdens operaties routinematig doden.

In 2019 werden in Rio de Janeiro 1.814 mensen doodgeschoten door de politie. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro staat bekend om zijn steun aan de politie.

Situaties waarbij dodelijk geweld is gebruikt door de politie worden in veel gevallen niet onderzocht door leidinggevenden. Nabestaanden durven uit angst voor repercussies ook vaak geen aangifte te doen.

Ook gegevens over coronacrisis verwijderd

Het is de tweede keer korte tijd dat de Braziliaanse regering onder vuur licht voor het verwijderen van informatie. Begin deze maand verwijderde Brazilië informatie over de coronacrisis van een overheidswebsite. Onder meer de cijfers over het aantal doden ontbrak.

Het hooggerechtshof oordeelde dinsdag dat de gegevens opnieuw gepubliceerd moesten worden. Brazilië is, op de Verenigde Staten na, wereldwijd het zwaarst getroffen land door het coronavirus.