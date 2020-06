De Duitse hoofdverdachte in de verdwijningszaak rondom het driejarige Britse meisje Madeleine McCann wist in 2013 al dat hij in verband werd gebracht met de zaak. De Duitse politie zou hem per ongeluk per brief op de hoogte hebben gesteld, zo meldt Der Spiegel vrijdag op basis van documenten die het medium heeft ingezien.

Sinds een week heeft Scotland Yard de inmiddels 43-jarige Christian Brückner in het oog als hoofdverdachte. Hij woonde in 2007 in de Algarve, vlak bij het Portugese vakantieresort waar in dat jaar Madeliene McCann spoorloos verdween.

Brückner, die momenteel vastzit voor andere misdrijven, woonde in 2013 in het Duitse Braunschweig. In dat jaar kreeg de plaatselijke politie het verzoek van de Duitse federale recherche om nadere informatie over de man, die bekendstond als zedendelinquent.

Een politieagent stuurde bijna tegelijkertijd een dagvaarding naar Brückner voor een getuigenverhoor, met als reden "Vermiste Madeleine McCann". Volgens deskundigen was dit een ernstige fout van de politie en kreeg Brückner daardoor alle tijd om bewijs tegen hem te vernietigen.

"Het had niet zo moeten gebeuren", aldus een politieagent in Der Spiegel. Het is gebruikelijk om eerst informatie te verzamelen voordat een verdachte wordt geconfronteerd.

De politie van Braunschweig en de advocaat van Brückner willen niet officieel reageren op de publicatie van Der Spiegel.