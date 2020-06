Ondanks herhaalde internationale oproepen tot een wapenstilstand, gaat de strijd in Libië verder. In het oosten moet generaal Khalifa Haftar steeds meer terrein prijsgeven aan de Libische regering.

De internationaal erkende regering onder leiding van premier Fayez Al Sarraj heeft de strijdkrachten van Haftar in de afgelopen week van de buitenwijken van Tripoli in oostelijke richting naar de stad Sirte verdreven.

Daarmee verplaatst het offensief, dat premier Al Sarraj twee weken geleden begon in de hoofdstad Tripoli, zich steeds meer richting het terrein dat in handen van Haftar is. De regering maakt de dienst uit in het westen van Libië en de generaal in het oosten.

Zowel de regering als de troepen van Haftar geven geen gehoor aan de internationale oproep tot een wapenstilstand. Egypte, een bondgenoot van de generaal, stelde vorige week een staak-het-vuren voor. Maar Turkije, de bondgenoot van de Libische regering, wees dat verzoek van de hand.

Beide partijen hebben machtige bondgenoten

Hoewel beide partijen met de Verenigde Naties in gesprek zijn over een mogelijke wapenstilstand, lijkt vredesbesprekingen in Libië voorlopig nog ver weg. Beide partijen hebben machtige bondgenoten en zullen niet zomaar opgeven.

Zo steunen Italië en Qatar de regering en Rusland, Frankrijk en Saoedi-Arabië de generaal. "We lijken eerder op weg naar een bevroren conflict", zei een Libische diplomaat in een interview met The Economist.

In Libië heerst al sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 chaos en oorlog. Eerdere pogingen van Rusland en Turkije om tot een staakt-het-vuren te komen, zijn mislukt.