Donderdagavond zijn opnieuw Libanezen de straat op gegaan. Ze demonstreerden vanwege de ineenstorting van de nationale munt, de Libanese pond. In Tripoli, de op een na grootste stad van het land, werd een bankkantoor met benzinebommen in brand gestoken.

Verspreid over het land zijn donderdag branden gesticht en wegen geblokkeerd. In Tripoli zette de politie traangas in.

De betogers zijn boos, omdat de Libanese pond sinds oktober vorig jaar 70 procent minder waard is geworden. Libanon verkeert in grote economische problemen. De werkloosheid is toegenomen en voedselprijzen zijn omhooggeschoten.

Sinds oktober vorig jaar houden Libanezen massale protesten. Ze richtten zich op de economische problemen, de slechte staat van publieke voorzieningen en wijdverspreide corruptie in het land. Dit leidde tot het aftreden van premier Saad Al Hariri op 29 oktober.

Afgelopen zondag gingen demonstranten weer de straat op. Dat deden ze voor het eerst sinds de coronamaatregelen in het land zijn versoepeld.

De nieuwe premier Hassan Diab voert vrijdag spoedoverleg met de regering. Hij is ook in onderhandeling met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in de hoop op een financiële injectie die de Libanese economie weer op gang moet brengen.