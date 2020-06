De Surinaamse president Desi Bouterse heeft donderdag (lokale tijd) in een gesprek op de staatstelevisie voor het eerst uitgebreid gereageerd op de uitslag van de parlementsverkiezingen van vorige maand. Hij sprak onder meer over het interview van de winnaar van de verkiezingen, Chan Santokhi, bij BNR. In dat interview sprak Santokhi onder meer over de uitlevering van Bouterse.

Santokhi sprak over het mogelijk uitleveren van Bouterse aan Nederland vanwege zijn veroordeling voor drugshandel.

In november vorig jaar werd Bouterse door de krijgsraad van Suriname veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol in de Decembermoorden. Santokhi werd onder meer gevraagd wat er volgens hem met president Bouterse moet gebeuren.

"Het uitleveringsverzoek Bouterse is een zaak van de gerechtelijke autoriteiten, niet van die van de politiek", zei Santokhi. Volgens Surinaamse media werd hij echter fout geciteerd hierna, waardoor het leek alsof hij openstond voor een uitlevering van Bouterse aan Nederland.

Volgens Bouterse staat het interview van de leider van de VHP-partij bij BNR in schril contrast met wat de twee in een urenlang gesprek met elkaar hebben besproken. "Ik heb de bandjes overal weer geluisterd en het was niet mis", zegt hij.

Volgens de president ging het gesprek tussen de twee, dat 9,5 uur geduurd zou hebben, over een soepele afronding van zaken en niet over een mogelijke samenwerking tussen de NDP en de VHP, zoals tijdens het interview bij BNR wel werd gesuggereerd. "Het heeft mij gestoord, dat een dergelijk interview werd afgelegd", zegt Bouterse.

'Het volk heeft gesproken'

Bouterse geeft daarnaast toe dat de huidige verkiezingsuitslag betekent dat zijn partij, de NDP, heeft verloren. "Het volk heeft gesproken. Ik heb opgeroepen om te erkennen en toe te geven wat ons volk wil. Uiteindelijk, wanneer het volk gesproken heeft, moeten wij ons hoofd buigen", zegt Bouterse.

Toch riep Bouterse eind vorige maand op tot een hertelling van de stemmen door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Hij wil de definitieve uitslag afwachten, voordat hijde VHP feliciteert.

De Surinaamse verkiezingen verliepen vorige maand niet soepel. Vanwege onder meer fraude met stembiljetten en lange wachtrijen bij de stembureaus werd de uitslag van de verkiezingen dagenlang uitgesteld.