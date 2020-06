Noord-Korea ziet er weinig in om een persoonlijke band tussen de Noord-Koreaans leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump te behouden als de Verenigde Staten zich bezig blijven houden met vijandig beleid. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Ri Son Gwon in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) gezegd tegen het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Volgens de minister laat Amerikaans beleid zien dat Washington een langdurige dreiging vormt voor Noord-Korea. Het land gaat daarom militaire middelen ontwikkelen waarmee het de VS kan bedreigen.

De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn al twee jaar in gesprek over denuclearisatie. Eind juni 2019 kwamen vertegenwoordigers van de landen voor het laatst bij elkaar. De VS eist dat Noord-Korea afstand doet van nucleaire wapens, Noord-Korea eist op zijn beurt dat Amerikaanse sancties opgeheven worden. Tot nu toe leidde de gesprekken nog niet tot een overeenkomst.

Ri beschuldigt Trump er nu van dat zijn kabinet een politiek motief had door Noord-Korea te "isoleren en verstikken" en door het te bedreigen met nucleaire aanvallen en veranderingen in het regime. "Nooit meer zullen wij de president helpen zonder daar iets voor terug te krijgen. Niets is meer hypocriet dan een lege belofte", zegt de minister.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet donderdag nog weten dat de VS nog steeds openstaat voor gesprekken met Noord-Korea om zo tot een overeenkomst te komen.