De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) aangekondigd dat zijn kabinet met een decreet zal komen die de politie moet adviseren om met een nationale norm te komen voor het gebruik van geweld. Aanleiding voor het aangekondigde decreet is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd op 25 mei door politiegeweld en de daaropvolgende nationale en internationale onrust.

Tevens beloofde Trump dat zijn kabinet meer gaat investeren in politietraining en in een programma waarbij maatschappelijk werkers met de politie samenwerken. Ook zegt hij dat zijn kabinet onder meer wil werken aan economische ontwikkeling in gemeenschappen waar veel minderheden wonen en het aanpakken van verschillen in de gezondheidszorg op basis van huidskleur.

Wel sprak Trump zijn steun uit voor de Amerikaans politie. De president bekritiseerde tevens de "defund the police"-beweging, die pleit voor de (gedeeltelijke) afschaffing van de politie. "De politie moet geweld met compassie kunnen gebruiken", meent hij. "Politieagenten moeten nog steeds de straten domineren".

Volgens Trump heeft het geen zin om miljoenen Amerikanen voor racisten uit te maken. "De afgelopen dagen zijn er forse discussies geweest over hoe eerlijkheid, gelijkheid en gerechtigheid verzekerd kunnen worden. Helaas proberen sommigen voor verdeeldheid te zorgen en een extreme agenda door te drukken die alleen maar tot meer armoede, misdaad en lijden zal zorgen", aldus Trump.

Het is de eerste keer dat Trump zich uitspreekt over beleidsveranderingen naar aanleiding van de dood van George Floyd. Floyd overleed eind mei in Minneapolis, nadat een politieagent tijdens zijn arrestatie bijna negen minuten lang op zijn nek ging staan. Zijn dood leidde tot veel protesten tegen racisme in de Verenigde Staten en in het buitenland, waaronder in Nederland.