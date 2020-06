Generaal Mark Milley heeft spijt van het lopen naast president Donald Trump toen die vorige week naar een kerk ging bij het Witte Huis om met een Bijbel op de foto te gaan. Mensen die op de weg naar de kerk demonstreerden werden op hetzelfde moment met harde hand door de militaire politie verdreven.

De generaal stelt dat zijn aanwezigheid in uniform de indruk kon wekken dat het leger betrokken was bij binnenlandse politiek. "Het was een fout waar ik van heb geleerd."

Het fotomoment kwam Milley op kritiek te staan van andere hooggeplaatste militairen en advocaten. "Als leider zal alles wat je doet worden uitgelicht en ik ben daar ook niet immuun voor. (...) De foto die werd gemaakt bij het Lafayetteplein zorgde voor een nationaal debat over de rol van het leger in de samenleving. Ik hoop dat we daar allemaal van kunnen leren."

Milley is de hoogste generaal van de VS en is de voorzitter van de raad van militaire stafchefs. Hij deed zijn uitspraak tijdens een eerder opgenomen video, meldt CNN.

Trump heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van de generaal. Het is vrij uitzonderlijk dat een hooggeplaatste militair zich negatief uitlaat over de president. Trump staat als opperbevelhebber boven Milley in rang. Hij heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Milley.

Ook kritiek van oud-minister van Defensie

De uitspraak van Trump om te zeggen dat hij "desnoods" het leger ging inzetten tegen de demonstranten kwam hem eerder ook op kritiek te staan van zijn oud-minister van Defensie Jim Mattis.

In een verklaring liet Mattis vorige week weten dat "Donald Trump de eerste president is tijdens mijn leven die niet probeert het Amerikaanse volk te verenigen, en niet eens doet alsof hij dat wel doet." De president haalde daarop hard uit op Twitter naar zijn oud-minister.

Trump zette vorige week maandag de militaire politie in om de politie te assisteren bij het leegvegen van straten rond het Witte Huis, waar demonstranten zich hadden verzameld. Dat maakte de weg vrij voor een fotomoment: Trump poseerde met een Bijbel bij een kerk in de buurt.

De president heeft meerdere keren gezegd dat het wat hem betreft een optie is de strijdkrachten ook elders in het land in te zetten tegen de onrust rond de demonstraties over de dood van de zwarte George Floyd in Minneapolis.