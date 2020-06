President Donald Trump heeft bepaalde medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag sancties opgelegd. Trump is boos over een goedgekeurd onderzoek van het strafhof naar oorlogsmisdaden die mogelijk zijn begaan door Amerikaanse troepen in Afghanistan.

De president stelt dat het ICC het recht niet heeft om hier onderzoek naar te doen en zegt dat het de soevereiniteit van de VS aantast. Hij beschuldigt Rusland ervan het strafhof te manipuleren. "De Verenigde Staten hebben meerdere keren laten weten dat het ICC geen jurisdictie heeft over Amerikanen", stelt het Witte Huis in een verklaring.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, zegt dat de VS niet toestaat dat "onze mensen worden bedreigd door een neprechtbank."

Door de sancties kunnen bepaalde medewerkers van het ICC en hun familieleden niet meer naar de VS afreizen. Daarnaast worden er economische sancties tegen hen ingesteld.

De Verenigde Naties, Human Rights Watch en de EU zijn bezorgd over de zet van de VS. "Het strafhof speelt een belangrijke rol in het brengen van gerechtigheid en vrede", stelt Josep Borrell, buitenlandchef van de Europese Unie.

Onderzoek naar misdaden tussen 2003 en 2014

Fatou Bensouda, aanklager bij het ICC, wil een onderzoek naar mogelijk begane oorlogsmisdaden in het door oorlog verscheurde land tussen 2003 en 2014.

Het onderzoek moet onder meer kijken naar het massaal doden van burgers door de Taliban en de mogelijke mishandeling van gevangenen door het Amerikaanse leger en de Central Intelligence Agency (CIA). Het onderzoek werd in maart al goedgekeurd en was al een aantal jaar in vooronderzoek.

Het ICC werd opgericht in 2002 om oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken. Het hof wordt door 123 landen erkend. De VS is nooit lid geweest van het strafhof.

Hoewel Afghanistan wel lid is van het strafhof, stelt de Afghaanse regering voor om oorlogsmisdaden in eigen land te berechten.

'Invasie van Den Haag'-wet

De VS heeft al vaker gedreigd met acties tegen het ICC als Amerikanen mogelijk worden vervolgd.

Door president George Bush werd in 2002 een wet aangenomen die militairen en ander Amerikaans overheidspersoneel moet beschermen tegen rechtsvervolging door een internationaal strafhof: de American Service Members Protection Act (ASPA). Deze wet wordt ook wel de 'invasie van Den Haag'-wet genoemd, omdat het een invasie in Nederland mogelijk zou maken om eventueel Amerikaanse gevangenen te kunnen bevrijden.

Het Internationaal Strafhof is nog niet met een reactie gekomen op het besluit van Trump.