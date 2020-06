Het dodental als gevolg van het zinken van een migrantenboot voor de Tunesische kust is naar 46 gestegen, melden lokale autoriteiten donderdag. Dinsdag werden al twintig lichamen van overleden opvarenden gevonden, waarna de kustwacht en het leger een zoektocht begonnen. Er werden toen nog tientallen mensen vermist.

Aan boord waren 53 migranten, van wie het merendeel afkomstig was uit Centraal-Afrika. De boot vertrok op 4 juni vanuit de Tunesische stad Sfax, in de richting van Italië. Het is nog onbekend wanneer het schip gezonken is en wat er precies gebeurd is.

Tunesische autoriteiten gaan onderzoek doen naar wie verantwoordelijk is voor de mensensmokkel. Het land heeft al jaren te maken met migranten die vanaf de oostkust proberen de oversteek naar Europa te maken.

Deze route is erg gevaarlijk. Vorig jaar overleden er nog 86 Afrikaanse migranten, nadat hun boot voor de kust van Tunesië kapseisde. Dat was een van de ergste bootongevallen voor de kust van het Noord-Afrikaanse land.