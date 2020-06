De 22-jarige man die in 2019 een terroristische aanslag pleegde in een Noorse moskee en zijn zeventienjarige stiefzus doodschoot, is donderdag veroordeeld tot 21 jaar celstraf. Zijn vrijlating kan worden uitgesteld als hij dan nog steeds wordt beschouwd als een gevaar voor de samenleving. Bij de aanslag kwam niemand om het leven.

In augustus vorig jaar drong de veroordeelde een moskee binnen, waar hij schoten loste zonder iemand te raken. Hij werd overmeesterd door een 65-jarige moskeeganger, die hem zijn vuurwapens wist te ontnemen. De Noor had een extreemrechts motief voor zijn daad.

Enkele uren na de aanval werd het lichaam van zijn geadopteerde stiefzus aangetroffen in een woning. Zij was afkomstig uit China, wat de man als bedreiging voor zijn familie zag. Mogelijk wist de vrouw van het plan van de Noor en probeerde ze haar stiefbroer tegen te houden.

De man heeft de aanval gefilmd, maar deze beelden niet uitgezonden. Dat gebeurde in 2019 wel bij een vergelijkbare aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij 51 mensen om het leven kwamen.

Daar deelde de schutter, die twee moskeeën aanviel, beelden van het bloedbad live via sociale media. De Noorse schutter had zijn bewondering voor de Australische aanslagpleger in Christchurch uitgesproken.