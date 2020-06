Chan Santokhi, die vorige week met zijn VHP-partij de Surinaamse parlementsverkiezingen heeft gewonnen, wil zo snel mogelijk de banden met Nederland herstellen. Zo moeten er, als hij wordt verkozen tot president, binnen zes maanden weer ambassadeurs in beide landen gepositioneerd zijn, zegt hij in gesprek met BNR.

Sinds 2017 heeft Suriname geen Nederlandse ambassadeur meer. Volgens de huidige president Desi Bouterse zou Nederland zich te veel bemoeien met Surinaamse binnenlandse zaken.

Santokhi ziet daarentegen een samenwerking met Nederland als belangrijk onderdeel van het herstel van Suriname. "De afgelopen jaren ben ik regelmatig in Nederland geweest. Ik heb goede samenwerkingsrelaties opgebouwd met partijen in de Tweede Kamer en het ministerie van Buitenlandse Zaken", aldus Santokhi in gesprek met BNR.

Volgens Santhoki liggen er nog ontwikkelingsverdragen waaruit miljoenen kunnen worden vrijgemaakt voor de wederopbouw van Suriname. Daarnaast zou Nederland het land toegang kunnen geven tot de internationale kapitaalmarkt.

"Maar ik denk niet dat we terug moeten naar een samenwerkingsrelatie alleen maar op basis van financiële input."



Verder richt Santokhi zich vooral ook op de honderdduizenden Surinamers in Nederland. Volgens hem is er veel bereidheid onder Surinamers in Nederland om in het land te investeren. "Ik vraag Surinamers niet om terug te komen, maar om betrokken te raken."

Santokhi voorzichtig over uitlevering Bouterse

In hetzelfde interview met BNR werd Santokhi gevraagd wat er volgens hem met president Bouterse moet gebeuren. In november vorig jaar werd hij door de krijgsraad van Suriname veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol in de Decembermoorden.

"Dat ligt bij de rechterlijke macht", aldus Santokhi. "De zaak is nog steeds behandeling, we moeten het hoger beroep afwachten."

Ook over het uitleveren van Bouterse aan Nederland vanwege zijn veroordeling voor drugshandel is Santhoki voorzichtig. "Het uitleveringsverzoek Bouterse is een zaak van de gerechtelijke autoriteiten, niet van die van de politiek."