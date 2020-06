Het onderzoek naar de moord op de Zweedse premier Olof Palme in 1986 richt zich op Stig Engström, maakt hoofdaanklager Krister Petersson woensdag bekend. De inmiddels overleden grafisch ontwerper kwam eerder al in beeld en staat bekend als Skandiaman, naar de verzekeringsmaatschappij waar hij destijds voor werkte.

Petersson nam het onderzoek drie jaar geleden over, ondanks de lage verwachtingen in Zweden. De moord was namelijk al jaren tevergeefs onderzocht. Begin dit jaar noemde de huidige premier Stefan Löfven de moord nog "een open wond voor Zweden".

Palme, die wordt gezien als de grondlegger van het moderne Zweden, werd op 28 februari 1986 op 59-jarige leeftijd doodgeschoten in het centrum van Stockholm. De toenmalige premier was op dat moment op weg naar huis, nadat hij met zijn vrouw en zoon een bioscoop had bezocht.

De schutter greep Palme van achteren bij zijn schouder en loste meerdere schoten. Eén kogel raakte de rug van Palme, een andere schampte de rug van zijn vrouw Lisbeth. Hulpdiensten brachten de premier naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten.

Engström werkte in de buurt bij de plaats delict en verklaarde aan de politie dat hij de neergeschoten Palme hulp had aangeboden, maar zijn getuigenis werd destijds door de politie als ongeloofwaardig afgedaan. De man pleegde in 2000 zelfmoord.

Fouten in onderzoek naar moord op Palme

In de eerste dagen na Palmes overlijden zijn meerdere grote fouten gemaakt. Zo bleven de eerste meldingen bij de alarmcentrale onbeantwoord en werd de plaats delict pas op de volgende dag door agenten afgezet.

Christer Pettersson werd als hoofdverdachte aangemerkt en tot levenslang veroordeeld voor de moord op Palme. De man werd echter in hoger beroep weer vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij bekende de moord later in een betaald interview, maar trok zijn verklaring een dag later weer in.

Er doken in de jaren na de moord vele complottheorieën op, maar geen enkele werd bewezen. Uiteindelijk zijn meer dan duizend personen ondervraagd. Ook hebben meer dan 130 personen gezegd dat zij de schutter waren.