Bij een aanval op een dorp in het noorden van Nigeria zijn dinsdag zeker 69 mensen om het leven gekomen, laten meerdere bronnen weten aan persbureau Reuters. Terreurgroep Boko Haram zou verantwoordelijk zijn voor het bloedbad.

Verschillende gewapende mannen zouden dinsdagmiddag een dorpje in de regio Borno zijn binnengevallen. De aanvallers zouden het dorp met de grond gelijk hebben gemaakt, en onder meer 1.200 vee en kamelen hebben meegenomen.

Ondanks dat de dorpsbewoners gewapend waren en zich eerder hebben verdedigd tegen soortgelijke aanvallen, werden ze door de aanval van dinsdag "compleet overvallen", laat een lokale militair aan Reuters weten.

De aanval zou een vergeldingsactie zijn, omdat Boko Haram de inwoners van het dorpje ervan verdacht informatie over de terreurgroep te hebben gedeeld met de veiligheidsdiensten in het land.

Boko Haram is een terreurorganisatie die wil dat de sharia (de strenge islamitische wet) in West-Afrika wordt ingevoerd. De terreurorganisatie schuwt daarvoor geen geweld: zo ontvoerden ze in april 2014 meer dan tweehonderd schoolmeisjes in Nigeria. Zes jaar later is meer dan de helft van de kinderen nog steeds niet terecht.