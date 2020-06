Bij de emotionele uitvaart van George Floyd in Houston deed zijn familie dinsdag een oproep voor gerechtigheid. Over de hele wereld braken protesten uit tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld, nadat Floyd gedood werd tijdens zijn arrestatie.

Brooke Williams, het nichtje van Floyd, zei tijdens de dienst in Houston, waar Floyd opgegroeide: "Ik kan niet ademen. En zo lang als ik adem, zal er gerechtigheid komen".

"Waarom moet het systeem corrupt en kapot zijn?," vervolgde ze. "Iemand zei 'Make America great again,' maar wanneer was Amerika ooit groots?"

Een groot deel van de zo'n vijfhonderd aanwezigen in de kerk droegen witte kleding en mondmaskers. Op sommige maskers stond "I can't breathe" : een referentie naar de kreet die Floyd slaakte tijdens zijn laatste minuten.

Broer: 'Floyd was mijn superman'

Floyd overleed op 25 mei nadat een witte politieagent in Minneapolis 8 minuten en 46 seconden met zijn knie op de nek van Floyd drukte. Vier agenten zijn aangeklaagd voor zijn dood.

Tijdens de dienst werden gospelliederen gezongen en tekenden kunstenaars beelden van Floyd op de achtergrond, naar wie familieleden refereerden als hun "zachtaardige reus".

Zijn broer Philonese omschreef hem in tranen als Big Floyd, "mijn eigen persoonlijke superman".

"Ik wil de hele wereld bedanken voor wat ze gedaan hebben voor mijn familie vandaag, met name voor George", zei zijn tante Kathleen McGee. "Ik heb er wereldwijd een grote familie bijgekregen".

59 Lichaam George Floyd uit kerk gedragen tijdens uitvaartdienst

Familieleden andere slachtoffers wonen dienst ook bij

Al Sharpton, een prominente leider van de burgerrechtenbeweging, zei dat over Floyd dat "God de afgewezen steen nam en hem gebruikt als hoeksteen van een beweging die de wereld gaat veranderen".

"Je familie gaat je missen George, maar je land zal je naam altijd herinneren. Want jouw nek stond voor ons allemaal. En hoe jij geleden hebt, lijden we allemaal". Sharpton prees demonstranten die over de hele wereld vreedzaam de straat opgingen om hun steun te betuigen.

Bij de dienst waren familieleden aanwezig van andere zwarte mensen die in de VS zijn omgebracht door de politie, waaronder Breonna Taylor, Michael Brown en Eric Garner. Ook de familie van Ahmaud Arbery woonde de dienst bij, die in februari werd neergeschoten tijdens het joggen.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap. "We kunnen ons niet afkeren hiervan. We kunnen niet denken dat we na dit moment zomaar opnieuw racisme kunnen negeren".