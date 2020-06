31 mei was de dodelijkste dag in minstens zestig jaar tijd in de Amerikaanse stad Chicago. Mede door de protesten rond de dood van de Amerikaan George Floyd zes dagen daarvoor, werden er die dag zeker achttien mensen gedood. Dat meldt de Chicago Sun-Times op basis van gegevens van het crime lab van de Universiteit van Chicago.

Het laatste weekend van mei werden er in totaal 85 mensen neergeschoten. 24 mensen kwamen om het leven.

"We hebben nog nooit zo iets gezien. Ik weet niet eens hoe we dit in een context moeten plaatsen", zegt onderzoeker Max Kapustin van de Universiteit van Chicago. De gegevens van het lab gaan slechts terug tot 1961.

Volgens de burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, werd 911, het Amerikaanse alarmnummer, op 31 mei 65.000 keer gebeld. Op een gemiddelde dag wordt het nummer 15.000 keer gebeld.

Door de dood van de ongewapende zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld in Minneapolis, worden er al zo'n twee weken protesten gehouden in veel Amerikaanse steden, waaronder in Chicago. Ook in Europa vinden protesten plaats.

'Politie was afgeleid door protesten'

Volgens Kapustin was de politie van Chicago in het weekend van 31 mei mogelijk afgeleid door de protesten, waardoor er meer ruimte was voor ander geweld in de stad. Daarnaast leidden sommige protesten tot rellen en plunderingen.

In Chicago worden, ten opzichte van veel andere Amerikaanse steden, relatief veel moorden gepleegd. In de jaren negentig werden er regelmatig meer dan negenhonderd moorden in een jaar gepleegd.

Recentelijk nam het aantal moorden echter wel af. In 2018 vonden er 561 moorden plaats, in 2019 492.

