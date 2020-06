Zorgmedewerkster Tana woonde maandenlang regelmatig vreedzame lunchdemonstraties bij in Hongkong - tegen de invloed van Peking en voor meer democratie. Nu, een jaar na de massademonstratie die leidde tot een golf van vaak gewelddadige betogingen, vreest ze dat er niet genoeg is veranderd.

De demonstraties zorgden dat de regering van Hongkong een omstreden wetsvoorstel over het uitleveren van verdachten aan China introk. Maar momenteel werken de autoriteiten in Peking aan landelijke veiligheidswetten die volgens activisten de vrijheden in Hongkong verder zullen inperken.

Voor de 37-jarige Tana en haar gezin, dat onder anderen een zoon bevat die vlak voor het begin van de protesten werd geboren, begint pragmatisme het te winnen van idealisme.

"Ik maak me de meeste zorgen over mijn kind", zei ze. Het gezin heeft het meeste spaargeld al in het buitenland ondergebracht en "emigratie is mogelijk een optie".

Onder aanhangers van de protestbeweging zijn de gevoelens verdeeld tussen magere hoop en acute angst voor onderdrukking. Na een relatieve stilte door de uitbraak van het coronavirus, gaan betogers weer de straat op om protest aan te tekenen tegen de beoogde veiligheidswetten.

De Chinese regering stelt dat de wetten alleen van toepassing zullen zijn op een klein aantal 'onruststokers' die zich schuldig maken aan separatisme, ondermijning, terrorisme en buitenlandse beïnvloeding.

47 Demonstranten botsen met politie Hongkong na periode van rust

Vreedzaam of met geweld?

Ng, een gepensioneerde vrouw van 63, kijkt met trots terug op het afgelopen jaar en belooft te zullen blijven demonstreren. "Een enkele vonk kan een enorme brand veroorzaken", zei ze. "Hoe harder de regering ons onderdrukt, hoe meer wij ons zullen verzetten."

David, een 22-jarige die in de verzekeringsbranche werkt, vindt dat een mix van vreedzame en gewelddadige tactieken noodzakelijk is om internationale aandacht te blijven trekken. Hij zei dat hij "soms door angst werd overweldigd" als hij tijdens demonstraties hielp bij het mengen van molotovcocktails en het onschadelijk maken van traangasgranaten, maar zich toch gedwongen voelde te blijven doorgaan.

De demonstraties liepen vaak uit op geweld. Demonstranten wierpen wegblokkades op, vernielden winkels die een vermeende link met China hadden en gooiden met bakstenen en benzinebommen naar de politie. Die reageerde met traangas en rubberkogels.

'Hongkong wordt gebruikt als pion'

Isaiah Choy, die in het Verenigd Koninkrijk studeert, maar vorig jaar terugkwam naar Hongkong om deel te nemen aan vreedzame demonstraties, zei dat de betogers moeten afzien van geweld. De 21-jarige vindt het verder frustrerend dat Hongkong wordt gebruikt als "pion" in conflicten tussen China en de VS.

Washington, dat met Peking heeft gespard over handel, de coronaviruspandemie en andere kwesties, zegt dat China lak heeft aan de verregaande mate van zelfbestuur die, voor een periode van minstens vijftig jaar, aan Hongkongers werd beloofd, toen de Britten de stad in 1997 overdroegen.

Twee derde van Hongkongers steunt protesten

De demonstraties genieten volgens opiniepeilingen veel steun onder de 7,5 miljoen inwoners van Hongkong. Ongeveer een derde van de bevolking is tegen.

De vijftigjarige Keung zei dat hij de veiligheidswetten steunt. "Het is normaal dat de regering nieuwe wetgeving maakt om haar greep te verstevigen als mensen de vorige wetten overtreden." Hij hoopt dat de prodemocratische beweging "snel eindigt, want het kwaad kan nooit zegevieren over het goede."

Anderen zeggen tot het bittere einde te zullen blijven demonstreren. De 64-jarige gepensioneerde Fu heeft de slogan 'als wij moeten branden, zullen jullie met ons branden' omarmd. Die veelgehoorde kreet draait om het geloof dat Hongkong als magneet voor buitenlandse investeerders essentieel is voor de rest van de Chinese economie.

Fu zegt dat hij veel oude vrienden heeft verloren vanwege zijn politieke standpunten, maar dat niet betreurt. "Ik ben een diehardfan van wederzijdse vernietiging en de onafhankelijkheid van Hongkong", zei hij.

Noot: De meeste personen die in dit artikel worden geciteerd hebben om veiligheidsredenen verzocht hun volledige naam niet te gebruiken of geweigerd een deel van hun naam te verstrekken.