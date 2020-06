Het Braziliaanse hooggerechtshof dwingt de Braziliaanse regering weer tot het publiceren van informatie die sinds zaterdag ontbreekt. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid besloot toen onder meer informatie over het totale aantal besmettingen te verwijderen.

Daarnaast konden Brazilianen niet meer zien hoe de pandemie hun regio beïnvloedt. In het land werd de overheidssite veelvuldig bezocht, maar volgens de regering van president Jair Bolsonaro geven de cijfers "geen goed beeld van de situatie waarin het land zich bevindt".

Het hooggerechtshof oordeelt nu dat de cijfers per direct teruggezet moeten worden, omdat de regering anders niet kan worden gecontroleerd. Daarnaast is het voor inwoners anders onmogelijk om de gezondheidssituatie in hun regio in de gaten te houden.

Brazilië zag het aantal besmettingen de laatste maand in explosief tempo toenemen. Honderdduizenden besmettingen werden vastgesteld in een tijdsbestek van minder dan twee weken en het dodental schoot met rond de duizend personen omhoog.

Alleen het Verenigd Koninkrijk (40.000) en de Verenigde Staten (111.000) tellen meer dodelijke slachtoffers dan het zwaar getroffen Zuid-Amerikaanse land, waar president Bolsonaro onder vuur ligt door zijn nonchalante houding: volgens Bolsonaro is het coronavirus niet meer dan een "griepje" en zijn lockdowns overbodig.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.