Een Russische rechtbank heeft dinsdag een Jehova's getuige veroordeeld voor de organisatie van activiteiten voor zijn kerk, die in Rusland is verboden als extremistische organisatie. Dat heeft zijn advocaat dinsdag bekendgemaakt.

De straf die de rechtbank van Pskov de 61-jarige Gennady Shpakovskiy oplegde, is de zwaarste voor een Jehova's getuige sinds die christelijke stroming in 2017 door het Russisch hooggerechtshof werd aangemerkt als extremistische organisatie en werd verboden.

Shpakovskiy, die tijdens het proces beweerde onschuldig te zijn, zal volgens zijn advocaat hoger beroep aantekenen tegen het vonnis. De eerste aanklachten tegen hem stammen uit maart 2019. Later dat jaar werd hij ook in staat van beschuldiging gesteld voor de financiering van extremistische activiteiten.

De Jehova's getuigen zeggen dat dertig leden van hun kerk momenteel in Russische gevangenissen zitten of in gevangenschap wachten op hun proces. Meer dan driehonderd leden zijn onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Een Amerikaanse woordvoerder van de Jehova's getuigen, Jarrod Lopes, veroordeelde het vonnis tegen Shpakovskiy. "Vandaag heeft Rusland wederom willekeurig een vreedzame gelovige in de gevangenis gezet, waarmee het de eigen grondwet en internationale mensenrechtenverdragen negeert", zei hij in een verklaring.

De rechtbank van Pskov heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Critici: 'Jehova's ondermijnen traditionele Russische waarden'

Jehova's getuigen vormen een christelijke stroming die internationaal bekendstaat om bekering van deur tot deur, intensieve Bijbelstudie en het verwerpen van militaire dienst en bloedtransfusies. De kerk heeft ongeveer 170.000 aanhangers in Rusland en ongeveer 8 miljoen leden wereldwijd.

De kerk, die haar hoofdkwartier in de VS heeft, staat in Rusland al jaren onder druk. De Russisch-orthodoxe kerk is daar dominant en wordt actief gesteund door president Vladimir Poetin. Orthodoxe kerkgeleerden veroordelen de Jehova's getuigen als een gevaarlijke buitenlandse sekte, die tornt aan de Russische staat en traditionele waarden ondermijnt.