De openbaar aanklager van de Duitse stad Braunschweig heeft "enig bewijs" dat het verdwenen Britse meisje Madeleine McCann is overleden, melden meerdere internationale media dinsdag. Volgens de woordvoerder van de officier van justitie is wel meer bewijs nodig om hoofdverdachte Christian Brückner te kunnen veroordelen. Zijn verblijven worden onderzocht om het lichaam van het meisje te vinden.

De woordvoerder roept andere slachtoffers van Brückner op zich te melden om de zaak verder te helpen. "We hebben informatie van mensen nodig, zeker over de plaatsen waar hij heeft gewoond."

Hij sluit niet uit dat Brückner Britse, Ierse en mogelijk Amerikaanse slachtoffers heeft gemaakt. "Mogelijk heeft hij op een locatie waar hij vrouwen misbruikte ook het lichaam verborgen."

Brückner verbleef twaalf jaar in de Portugese regio Algarve en had een huis aan de rand van het vakantieresort in Praia da Luz waar Maddie in 2007 spoorloos verdween. Duitsland zegt alle locaties waar de hoofdverdachte in die periode is geweest te willen onderzoeken.

De woordvoerder kon niet in detail treden over het bewijs dat zou aantonen dat Maddie overleden is. "Daar kan ik niet meer over zeggen, maar het is nog niet voldoende om een arrestatiebevel jegens Brückner uit te vaardigen."

'Portugal is mogelijke handlanger van Brückner op het spoor'

De vermissing van Maddie is een van de grootste onopgeloste Britse misdaadzaken in de geschiedenis en wordt wereldwijd gevolgd. Meerdere verdachten zijn de revue gepasseerd. Diverse Britse onderzoekers vrezen dat de zaak nooit wordt opgelost.

Meerdere media meldden ook dat Portugal een mogelijke handlanger van Brückner op het spoor is. Het zou gaan om een medewerker van het vakantieoord waar Maddie verdween. De man zou regelmatig contact met Brückner hebben gehad. Daarnaast zou de man zijn aangemerkt als verdachte van meerdere zedenmisdrijven in de regio.