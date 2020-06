Het herstel van de Notre-Dame in Parijs is deze week in een nieuwe fase beland. Werklieden zijn begonnen met de verwijdering van de 200.000 kilo aan steigers die al voor de brand van april 2019 rond het gebouw waren opgebouwd. Veel van de buizen zijn door de brand aan elkaar gesmolten.

De steigers waren rond de nok van de Notre-Dame opgesteld om het dak te herstellen. Vuur dat bij deze renovatie werd gebruikt, leidde tot de desastreuze brand die een deel van het middeleeuwse gebouw verwoestte.

Het weghalen van de steigers zou in eerste instantie half maart van start gaan. Maar door de coronacrisis was dit niet mogelijk. Nu is het weer veilig genoeg om aan de slag te gaan en het verwrongen staal rond de top van de kerk te demonteren.

Het delicate werk wordt uitgevoerd door twee teams van vijf mensen. Zij dragen harnassen en maken aan touwen hangend de metalen buizen los. Het gaat in totaal om 40.000 buizen.

Rond de steigers zijn enorme veiligheidsnetten gespannen

De buizen worden vervolgens met een kraan van 84 meter hoog naar de grond getakeld. Een woordvoerder van het renovatieproject spreekt van een 'openhartoperatie'.

Rond de bouwplaats zijn enorme veiligheidsnetten gespannen. En de teamleden dragen mondkapjes vanwege het coronavirus. Frankrijk versoepelde onlangs een deel van de coronamaatregelen, maar het risico op een besmetting is er nog steeds.

Bij de Notre-Dame is een hoge kraan geplaatst om de buizen weg te takelen. (Foto: Pro Shots)

De kerk moet in 2024 weer in oude glorie zijn hersteld

Om het risico op instorting van de steigers te verkleinen, is de constructie de afgelopen maanden verder verstevigd. Nadat de steigers zijn verwijderd, kunnen ingenieurs gaan onderzoeken hoezeer het dak en de constructies in de nok zijn aangetast door de brand.

Het is de bedoeling dat de kerk op het eiland in de Seine in 2024 weer grotendeels is hersteld. Het is de verwachting dat Parijs dan miljoenen bezoekers zal ontvangen vanwege de Olympische Spelen die in de Franse hoofdstad gepland staan.