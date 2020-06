Noord-Korea is van plan om alle communicatie met Zuid-Korea verbreken, maakte het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA dinsdag bekend. De eerste stap in het verbreken van het contact werd gelijk genomen door de hotline op de grens met Zuid-Korea te sluiten.

De regering van Noord-Korea dreigde al enkele dagen met het sluiten van de verbindingen nadat activisten pamfletten hebben verspreid in het land. Noord-Korea zegt dat Zuid-Korea op 'onverantwoorde wijze' vluchtelingen uit Noord-Korea toestaat om de 'waardigheid van het opperste leiderschap van Noord-Korea te beschadigen'.

Het land zegt daarom tot de conclusie te zijn gekomen dat het geen zin meer heeft om direct met de Zuid-Koreaanse autoriteiten te discussiëren in een poging om de relatie tussen de landen te verbeteren. De relatie met Zuid-Korea moet voortaan worden gezien als 'een relatie met een vijand', zo heeft de top van de Noord-Koreaanse regering, onder wie de zus van Kom Jong-Un, Kim Yo Jong, besloten.

Contactpogingen door Zuid-Korea via de telefoonlijn werden dinsdagochtend niet beantwoord, zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie, Choi Hyun-soo tegen staatspersbureau Yonhap. De militaire autoriteiten van de landen hadden normaliter tweemaal per dag contact via de telefoonlijn. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zeggen de situatie te blijven monitoren.

De officiële aankondigingen van dinsdag worden gezien als een tegenslag in de relatie tussen de Korea's, die de afgelopen jaren juist milder leek te worden. Er is al jaren spanning tussen de landen, die technisch gezien nog steeds in oorlog zijn sinds de Koreaanse oorlog in 1950-1953 eindigde met een wapenstilstand.