Derek Chauvin, de voormalig politieagent die wordt aangeklaagd voor de moord op George Floyd, heeft maandag een borgsom van 1,25 miljoen dollar opgelegd gekregen van de Amerikaanse rechter.

De 44-jarige Chauvin verscheen maandag via een videoverbinding voor de rechter. Chauvin wordt aangeklaagd voor moord en doodslag, omdat hij minutenlang met zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan George Floyd stond. Floyd overleed later in het ziekenhuis.

Chauvin was eerder aangeklaagd voor een lichtere vorm van doodslag, maar die aanklacht werd vorige week verhoogd. Chauvin had voor zijn arrestatie nog achttien andere klachten tegen zich lopen.

De borgsom kan nog worden verlaagd naar 1 miljoen dollar, daarvoor moet Chauvin zich aan een aantal voorwaarden houden, zoals het inleveren van zijn vuurwapens. Ook wordt de ex-agent verboden om contact op te nemen met de familie van George Floyd.

'Agenten verdacht van medeplichtigheid'

Ook drie collega's van de voormalige agent zijn ontslagen en aangeklaagd voor het helpen bij en het bijdragen aan de dood van Floyd. Zij hebben een gezamenlijke borgtocht opgelegd gekregen van 1 miljoen dollar.

De dood van de zwarte Amerikaan leidt al meer dan een week tot protesten in de de Verenigde Staten en daarbuiten. Ook in Nederland leidt de dood van Floyd tot demonstraties, zoals in Utrecht, Amsterdam en Maastricht.