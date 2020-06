De Democraten in het Amerikaanse Congres hebben maandag een wetsvoorstel voor omvangrijke politiehervormingen gepresenteerd. Die moeten het onder meer makkelijker maken wangedrag door agenten te vervolgen en systematisch racisme in de strafrechtketen aan te pakken.

Het voorstel werd onthuld door Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Chuck Schumer, fractievoorzitter in de Senaat, en andere hooggeplaatste Democraten.

Op voorhand hielden de aanwezigen een stilte van 8 minuten en 46 seconden voor George Floyd, waarbij sommigen knielden. Dat is hoe lang een agent in Minneapolis zijn knie in de nek van arrestant Floyd gedrukt hield, waarna die overleed.

"Toen George Floyd om zijn moeder riep, toen hij werd onderworpen aan die knie in zijn nek, was dat gewoon de voortzetting van de gruwelen die al heel lang bestaan in ons land", zei Pelosi.

Als de wet wordt aangenomen, zullen staten en lokale overheden worden gedwongen zelf ook hervormingen door te voeren om in aanmerking te blijven komen voor geld van de federale overheid. Het instellen van verplichte trainingen tegen vooroordelen voor politiemedewerkers is een van die beoogde veranderingen.

Het wetsvoorstel voorziet ook in het creëren van een nationale database voor wangedrag door de politie en een verplichting voor politiekorpsen en andere handhavende instanties om gegevens over het gebruik van geweld aan te leveren. Wurggrepen en andere potentieel dodelijke politietechnieken moeten worden verboden.

Landelijke veranderingen moeten lokale hervorming afdwingen

De meeste politiekorpsen in de VS vallen onder de autoriteit van staten, regio's of steden. De directe invloed van het landelijke Congres op hoe zij hun werk doen is daardoor beperkt, maar als Washington besluit de wet aan te nemen, wordt daarmee wel een krachtig signaal afgegeven.

Een manier waarop het politiewerk wel direct kan worden beïnvloed door de federale overheid, betreft het vervolgen van politiemedewerkers die worden beschuldigd van wangedrag. In zaken rond de schending van burgerrechten door agenten moet nu nog worden bewezen dat die 'moedwillig' plaatsvond. De Democraten willen dat dit wordt veranderd naar 'bij weten of door roekeloosheid'.

Daarnaast moet het voor slachtoffers van politiegeweld makkelijker worden daders financieel aansprakelijk te stellen voor geleden schade en willen de Democraten het ministerie van Justitie meer bevoegdheden geven om politiekorpsen die een patroon van wangedrag vertonen te onderzoeken.

Verder willen de Democraten dat de aanschaf van militair materieel door de politie aan banden wordt gelegd.

Fel debat verwacht in Senaat

Naar verwachting zal het wetsvoorstel worden aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een meerderheid van de zetels hebben. Daarna wacht de Senaat, die in Republikeinse handen is. Commentatoren verwachten dat het voorstel in zijn huidige vorm te ver gaat voor president Donald Trump en zijn partij.

Justitieminister William Barr ontkende zondag het bestaan van systematische rassenongelijkheid in het Amerikaanse strafrechtsysteem in een interview met CBS.