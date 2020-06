Mensen in Suriname mogen de komende twee weken alleen nog het huis uit voor urgente gevallen, zegt directeur van Nationale Veiligheid Danielle Veira volgens StarNieuws.

De regering van Suriname stelt strengere maatregelen in omdat het aantal bevestigde gevallen afgelopen week van 100 naar 122 steeg. Eén persoon is tot nu toe overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Mensen mogen tot 21 juni nog maar één keer per week boodschappen doen. De verdeling van dagen gaat op basis van de eerste letters van de achternaam. Medische bezoeken aan bijvoorbeeld het ziekenhuis of de apotheek zijn wel nog elke dag toegestaan.

De regering stelt mond- en neusbedekking op straat verplicht. Burgers die de straat op gaan, moeten een legitimatiebewijs bij zich hebben. Op zondag en woensdag blijven winkels gesloten.

Politieke partij VHP, die net de verkiezingen heeft gewonnen van de partij van president Desi Bouterse, steunt de nieuwe maatregelen. Wel heeft de partijleiding kritiek op de communicatie vanuit de regering.

Volgens de VHP is er veel verwarring over de details van de maatregelen. Bijvoorbeeld over op welke bedrijven de regels van toepassing zijn. De partij waarschuwt onder meer dat niet iedereen genoeg geld heeft om boodschappen voor de hele week te doen.