De laatste coronapatiënt in Nieuw Zeeland is genezen verklaard. Er zijn geen mensen meer met een actieve besmetting in het land, waarmee het land 'coronavrij' is. Dat maakte de Nieuw-Zeelandse regering maandag bekend.

De laatste patiënt, een vrouw uit de stad Auckland, is al 48 uur symptomenvrij en is daarmee officieel genezen van het virus, aldus 1 News.

Het is voor het eerst sinds 28 februari dat er geen actieve besmettingen met het COVID-19-virus in het land zijn. "Een belangrijk punt in onze strijd tegen het virus", zegt de directeur van het ministerie van Volksgezondheid Ashley Bloomfield. Tegelijkertijd benadrukt Bloomfield dat hoewel er geen actieve besmetting meer in het land is, de strijd tegen het coronavirus nog niet voorbij is en dat waakzaamheid nog steeds is geboden.

Naar verwachting gaat premier Jacinda Ardern later maandag aankondigen dat het land bijna alle overige coronamaatregelen gaat opheffen. De strenge grenscontroles blijven waarschijnlijk nog wel gelden.

Nieuw-Zeeland heeft relatief laag aantal besmettingen en coronadoden

Nieuw-Zeeland heeft een relatief laag aantal besmettingen en sterfgevallen: er zijn 1504 bevestigde besmettingen bekend, en 22 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Dat deze getallen relatief laag zijn vergeleken met andere landen, komt volgens experts onder meer door de geografische ligging van het land en de strenge maatregelen die de overheid invoerde om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

